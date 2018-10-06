بن زايد يهنئ برهم صالح لانتخابه لرئاسة العراق

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكالمة هاتفية بالدكتور برهم صالح هنأه خلالها لانتخابه رئيسا لجمهورية العراق الشقيقة، موجه له اسعد التمنيات متمنيا بالتوفيق في مهامه الرئاسية



ونشر بن زايد خلال تغريدة له عبر موقع تويتر، "محمد بن زايد يهنىء خلال اتصال هاتفي فخامة برهم صالح بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية العراق متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية وقيادة الشعب العراقي الشقيق نحو المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار".



كما أكد بن زايد آل نهيان، على حرص دولة الإمارات لتعزيز العلاقات الأخوية بين الدولتين، بما يحقق لهما المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، معربًا سموه عن خالص تمنياته للشعب العراقي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار