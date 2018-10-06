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رياضة

بشرى سارة تنعش خزينة الزمالك بعد الفوز بالسوبر المصري السعودي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
نور عادل
توج الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي "كأس السيسي" وذلك بعدما فاز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد جامعة الملك سعود بالرياض.

ومن المقرر ان يكون مكسب الزمالك الحقيقي من تلك البطولة انتعاش خزينته بمليون دولار وهي جائزة الفائز بلقب السوبر المصري السعودي مقدمين من الشركة الراعية للمسابقة.

واستطاع الزمالك ان يقتنص الفوز عن طريق الثنائي حمدي النقاز وكاسونجو والذي سجلوا اهداف الفريق الابيض ورجحوا كفته على الفريق السعودي الذي كان متفوقا في اغلب اوقات المباراة.

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