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فن

مهرجان الخرطوم للفيلم العربى يكرم إلهام شاهين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:12 ص
صدى البلد
سمر سعد
أعلن مهرجان الخرطوم للفيلم العربى عن تكريم الفنانة الهام شاهين فى دورته الرابعة المنعقد فى الفترة من 20 - 25 أكتوبر، ومنحها درع الإنجاز الفنى تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة.

ومن المقرر أن تسافر  إليهم \\\\هام شاهين للسودان بعد انتهاء فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى.

من ناحية اخرى يشارك الفيلم المصرى "تراب الماس " في مسابقة الافلام الطويلة لمهرجان الخرطوم، وتدور قصته حول طه حسين الزهار شاب يعمل فى إحدى الصيدليات، ويعيش مع والده القعيد الذى كان يعمل مدرسًا للتاريخ، وفى يوم من اﻷيام يعود طه من عمله ليكتشف مقتل والده فى ظروف غامضة، ومع الوقت يكتشف طه أسرار مظلمة لم يعلمها من قبل عن حياة والده من خلال مذكراته، مما يفتح أمام طه عالمًا كبيرًا من الفساد والجريمة لم يعلم بوجوده.

الفيلم بطولة آسر ياسين، عزت العلايلى، منة شلبى، بيومى فؤاد، ماجد الكدوانى، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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