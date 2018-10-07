مصرع مصري بحادث مفزع في السعودية

لقي مواطن مصري يقيم في المملكة العربية السعودية مصرعه، صباح اليوم الأحد، متأثرًا بإصابة بالغة في رأسه، بعد انقلاب سيارته في منطقة الباحة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.



قال عماد منسي الزهراني المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا، عن حادث انقلاب في موقع الحجرة- طريق وادي رما.



وأضاف أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولها ومسح الموقع، اتضح وجود إصابة لشخص واحد، وبعد الكشف عليه تبين أنه متوفى بالموقع من شدة إصابته في الرأس".