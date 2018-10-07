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رياضة

لاعبو الزمالك يؤدون العمرة بعد الفوز بكأس السوبر.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:18 م
صدى البلد
منار نور
أدت بعثة فريق الزمالك، أمس السبت، مناسك العمرة بعد حصولهم على لقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي.

ونشر مجموعة من لاعبى الزمالك عبر حسابهم الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صور لهم خلال مناسك العمرة حاملين كأس السوبر، وضمنت الصور "اللاعب محمود كهربا، ودونجا، ومصفى فتحى، وأحمد أبو الفتوح".

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي، بعدما حسموا المباراة لصالحهم بهدفين مقابل هدف وحيد.
لاعبو الزمالك يؤدون العمرة بعد الفوز بكأس السوبر.. صور
لاعبو الزمالك يؤدون العمرة بعد الفوز بكأس السوبر.. صور
لاعبو الزمالك يؤدون العمرة بعد الفوز بكأس السوبر.. صور

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