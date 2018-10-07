ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى أم بيومى يشكون من انتشار أكوام القمامة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل أحمد محمود أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، شكوى يتضرر فيها من انتشار القمامة بمنطقة "ام بيومى" التابعة لمحافظة القليوبية، وانها تفسد المظهر الحضارى للحى.

وأضاف أن شارع أحمد عرابى بمنطقة أم بيومى يعانى من انتشار أكوام القمامة، ما لا يوفر حياة آدمية للسكان.

وتابع خالد حسن أن القمامة تتواجد بجوار كبائن الغاز، ما يمكن أن تؤدى الى كارثة وتشكل خطرا على السكان، مشيرا الى أنه تم إبلاغ الحى أكثر من مرة ولكن بلا رد.

وطالب المسئولين بضرورة حل المشكلة ورفع القمامة فى أقرب وقت حفاظًا على المنطقة والسكان.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
أهالى أم بيومى يشكون من انتشار أكوام القمامة

ترشيحاتنا

شاهد.. العلم التركي يرفرف على قصر أمير قطر الطائر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الصحف السعودية تتغنى بتتويج الزمالك بالسوبر على حساب الهلال

وفاة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عن عمر يناهز 80 عاما

وصلت لسعر خيالي.. رجل يعرض محبوبته للبيع على موقع eBay

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

كل ما تريد معرفته عن مباريات منتخب مصر القادمة

وزيرة التضامن: 2 مليون جنيه لتعويض الأسر المتضررة في الوادي الجديد

قمة الفنون القتالية UFC بين حبيب وماكجريجور وشغب بعد اللقاء.. فيديو وصور

كهربا يعلق على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

المصريون للجيش الإسرائيلي في ذكري نصر أكتوبر: كل سنة وجيشنا معلم على قفاكم

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

علي طه أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر: عبرت القناة سباحة.. فيديو وصور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

الغربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي.. صور

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالمسرح الروماني.. فيديو وصور

فيديو

خبير سياسي: انتصار أكتوبر كارثة فكرية لإسرائيل.. فيديو
فؤاد السنيورة: نحتاج حكومة تخرج الوطن من الخلافات
سياسي: إسرائيل لا تفكر في السلام إلا تحت ضغط.. فيديو
موجز البلد.. كلمة الرئيس في احتفالات أكتوبر.. الزمالك يفوز على الهلال.. أغنية جديدة لمحمد رمضان عن الجيش
فيديوجراف| طفلة مصرية تحرج موسوعة جينيس العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟