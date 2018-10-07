أهالى أم بيومى يشكون من انتشار أكوام القمامة

أرسل أحمد محمود أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، شكوى يتضرر فيها من انتشار القمامة بمنطقة "ام بيومى" التابعة لمحافظة القليوبية، وانها تفسد المظهر الحضارى للحى.







وأضاف أن شارع أحمد عرابى بمنطقة أم بيومى يعانى من انتشار أكوام القمامة، ما لا يوفر حياة آدمية للسكان.وتابع خالد حسن أن القمامة تتواجد بجوار كبائن الغاز، ما يمكن أن تؤدى الى كارثة وتشكل خطرا على السكان، مشيرا الى أنه تم إبلاغ الحى أكثر من مرة ولكن بلا رد.وطالب المسئولين بضرورة حل المشكلة ورفع القمامة فى أقرب وقت حفاظًا على المنطقة والسكان.ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.