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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وفولهام في غياب النني

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:02 م
صدى البلد
إسراء أشرف
انتهى الشوط الأول بين آرسنال وفولهام، بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وخرج الدولي المصري محمد النني، من قائمة مباراة فريقه آرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي".

واستطاع اللاعب أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال أن يفتتح أهداف فريقه في الدقيقة 28، قبل أن يأتي اندريه شورله ويحرز هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 44 قبل انتهاء الشوط الأول.

وسيطر فريق آرسنال على مجريات الشوط الأول حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 53%، بينما وصلت نسبة الاستحواذ لأصحاب الأرض إلى 47%.
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وفولهام في غياب النني
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وفولهام في غياب النني
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وفولهام في غياب النني
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وفولهام في غياب النني
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وفولهام في غياب النني

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