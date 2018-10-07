ضبط عصابة تستولي على أرقام بطاقات ائتمان الأجانب للشراء عبر الإنترنت

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية وإستخدامها فى الشراء وإجراء حجوزات بالفنادق.





كانت معلومات وردت للإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بحجز غرف وأجنحة فندقية بأحد الفنادق بالجيزة باستخدام بطاقات ائتمانية غير خاصة بهم وعدم تناسب تلك الحجوزات مع مستواهم المادي والمعيشي.





وأسفرت جهود فريق البحث المكون من قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بالإدارات العامة لشرطة السياحة والآثار، ومباحث الأموال العامة، وتكنولوجيا المعلومات، عن تحديد وضبط مرتكبى تلك الوقائع وهم "محمود خ.ل"، طالب ومقيم الهرم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبلغ مالى (جهاز لاب توب، هاتف محمول) و"إسلام ج. ع"، صاحب شركة توريد مطبوعات ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (جهاز لاب توب، هاتف محمول) و"محمد ك.م" مقيم بمحافظة الفيوم وبحوزته (جهاز لاب توب، هاتف محمول) و"عبدالمسيح ع.ل" طالب ومقيم بمحافظة المنيا و"محمد هـ.م" طالب مقيم بمحافظة الفيوم، وبحوزته (جهاز لاب توب، هاتف محمول، مبلغ مالى ) و"عيسى إ.م" طالب ومقيم بمحافظة البحر الأحمر وبحوزته (جهاز لاب توب، هاتف محمول، مبلغ مالى).





كما تمكن فريق البحث من ضبط "أحمد ج. م"، طالب وبحوزته (هاتف محمول) و"احمد ى .ع" مقيم بمحافظة المنيا وبحوزته (جهاز لاب توب، 2 هارد ديسك، 6 خطوط هاتف محمول، فلاشة، هاتف محمول، 2 كارت فيزا إحداهما دولى، تحويلات بنكية، 2 رخصة عمل "مزورة") و"محمود إ.ع" مقيم بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (جهاز لاب توب، هاتف محمول، مبلغ مالى، كارت فيزا) و"سالم ع. م" سائق، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (جهاز لاب توب، 2 هاتف محمول، 6 خطوط هاتف محمول، عقد إيجار سيارة) و"ضياء ص. ع" طالب، مقيم بمحافظة الإسكندرية بحوزته (جهاز لاب توب، هارد ديسك، 3 فلاش ميمورى، ماستر كارد، فيزا كارت، جهاز كمبيوتر، 2 هاتف محمول، 26 خط هاتف محمول) بالإشتراك مع إثنين آخرين "محددين".





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب من خلال اختراق بعض المواقع الإلكترونية، واستخدامها فى إجراء حجوزات بالفنادق، وأضاف أحدهم بقيامه بمزاولة ذلك النشاط الإجرامي منذ فترة ، وشراء عدد من الأجهزة وتكوين ثروة من جراء ذلك النشاط الإجرامى .





كما أفادوا بقيامهم بإنشاء جروب على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وتطبيق (واتس آب) للتواصل فيما بينهم لإختراق المواقع والحسابات، وتمكنوا من الاستيلاء على عدد كبير من الحسابات الشخصية لاستخدامها فى إجراء خصومات والتحصل على عدد كبير من بيانات الأشخاص وأرقام بطاقاتهم القومية ، و استغلالها فى إنشاء حسابات وإدارة البطاقات الإئتمانية ، والقيام بالتسويق الوهمى للمنتجات للحصول على مبالغ مالية بأسمائهم.





وتبين بفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة لجنة فنية أنها تحتوى على ( صور تحقيق شخصية للعديد من الأشخاص- أرقام بطاقات إئتمانية لبعض الأشخاص الأجانب- عناوين البريد الإلكترونى المستخدمة فى العمليات الاحتيالية على شبكة الإنترنت "حجز، شراء" - صور جوزات سفر أجنبية "مزورة" – الروابط المستخدمة فى عمليات إستدراج الضحايا).





وفى ذات السياق تم ضبط المدعو "محمد خ.أ" يعمل بمجال التسويق الإلكترونى ومقيم فرشوط ( بمحافظة قنا )، حال تواجده بأحد الفنادق بمنطقة الدقى مستخدمًا ذات الأسلوب الإجرامى، وبمناقشته قرر قيام المتهم الخامس بإضافته إلى الجروب "المشار إليه" وقيامه بحجز إقامة بالفندق لمدة أربعة ليالى من المتهم سالف الذكر مقابل مبلغ مالى.



