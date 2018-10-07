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اقتصاد

سعر الدولار والعملات بختام تعاملات اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:43 م
الدولار
الدولار
مايكل عياد
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم، الأحد، 7 أكتوبر 2018، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري نحو 17.8575 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر اليورو نحو 20.5322 جنيه للشراء، و20.6804 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.1869 جنيه للشراء، و23.7508 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 4 قروش، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.1497 جنيه للشراء، و18.2509 جنيهًا للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 15.6837 جنيه للشراء، و15.7738 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء، و2.6143 جنيه للبيع.

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