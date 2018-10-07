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ديني

أمين الفتوى: يجوز للزوجة مقاطعة السلايف وأعمام أبنائها بشرط واحد ..فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:37 م
مقاطعة العم وزوجته
مقاطعة العم وزوجته
أمل فوزي
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخوة الزوج وزوجاتهم ليسوا من أرحام الزوجة، إلا أنه ينبغي توخي الحذر عند قطعهم من أن تمتد القطيعة إلى الأبناء.

وأوضح «عثمان»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز مقاطعة الزوجة لسلفتها اتقاء لشرها؟»، أن أخو الزوج ليس من أرحام الزوجة، لكن في حال وجود أطفال ينبغي على الزوجة ألا تجعل أبناءها يكرهوا عمهم -أخو أبيهم- ويقطعوه، بل عليهم أن يصلوه، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجة عمهم.

وأضاف أنه في حين طالما أن الزوجة يتم إيذاؤها من عم أولادها، فلها أن تقاطعه هو وزوجته –سلفتها-، لأنهما ليسا من الأرحام بالنسبة لها، وإن كان الأولى إزالة الخلافات الاجتماعية بين الأسر، لأن الزواج هو علاقة ترابط وتداخل بين الأسر.

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