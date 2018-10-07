أمين الفتوى: يجوز للزوجة مقاطعة السلايف وأعمام أبنائها بشرط واحد ..فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخوة الزوج وزوجاتهم ليسوا من أرحام الزوجة، إلا أنه ينبغي توخي الحذر عند قطعهم من أن تمتد القطيعة إلى الأبناء.





وأوضح «عثمان»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز مقاطعة الزوجة لسلفتها اتقاء لشرها؟»، أن أخو الزوج ليس من أرحام الزوجة، لكن في حال وجود أطفال ينبغي على الزوجة ألا تجعل أبناءها يكرهوا عمهم -أخو أبيهم- ويقطعوه، بل عليهم أن يصلوه، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجة عمهم.



