جمال شقرة يكشف سبب موافقة جمال عبد الناصر على مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل الأسبق، طالبت في أحد التصريحات الإذاعية بلقاء جمال عبد الناصر لإيقاف حرب الاستنزاف.





وأضاف "شقرة"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، «عبد الناصر وافق على مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار، لإنشاء حائط الصواريخ»، مؤكدًا أن عبدالناصر كان لا يمانع في استرداد الأرض بالطرق السلمية.





وطالب أستاذ التاريخ بطباعة كتيبات مجانية حول حرب أكتوبر، وتوزيعها على طلاب المدارس والجامعات ونشرها على السوشيال ميديا.