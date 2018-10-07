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رياضة

فوز صعب لـ سموحة على وادي دجلة بهدف .. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تغلب سموحة على وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

سجل حسام حسن لاعب سموحة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من عمر المباراة، من تسديدة صاروخية على يسار حارس مرمى وادي دجلة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة الى 16 نقطة ويتصدر المركز الرابع، بينما يستقر وادي دجلة عند النقطة الثامنة ويهبط الى المركز السادس عشر.

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