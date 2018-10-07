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أخبار العالم

رئيس الوزراء الليبي يجري تعديلات وزارية بعد اشتباكات طرابلس

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:59 م
رئيس الوزراء الليبي
رئيس الوزراء الليبي فائز السراج
رويترز
عين رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة فائز السراج وزيرا جديدا للداخلية وأجرى تعديلات أخرى بالحكومة اليوم الأحد، في خطوة تعتبر محاولة لتوسيع نطاق تأييده في البلاد وتعزيز الأمن في العاصمة بعد أسابيع من الاشتباكات.

وعانت طرابلس من القتال بين جماعات مسلحة متناحرة تتصارع على الأموال العامة والسلطة، في إطار الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وفي التعديل الوزاري، عين رئيس الوزراء فتحي علي باش آغا وزيرا للداخلية، وهو من مدينة مصراتة في غرب البلاد وقريب من جماعاتها المسلحة التي شارك بعضها في اشتباكات طرابلس.

كما عينت الحكومة أيضا علي عبد العزيز العيساوي وزيرا جديدا للاقتصاد والصناعة، وهو من بنغازي في شرق ليبيا حيث تتمركز حكومة منافسة. والعيساوي شخصية بارزة من القوى المعارضة التي أطاحت بالقذافي.

وقال محمد السلاك المتحدث باسم السراج لرويترز في رسالة هاتفية مقتضبة إن التعديلات أجريت في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.

وجرى تعيين فرج بومطاري وزيرا للمالية، في حين عُين بشير القنطري وزيرا للشباب والرياضة.

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