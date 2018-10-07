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رياضة

الاتحاد يخطف الأهلي بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول .. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:55 م
الاتحاد والاهلي
الاتحاد والاهلي
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الأهلي والاتحاد السكندري بتقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الأهلي وانطلق لاعبو الفريق نحو مرمى الإتحاد السكندري، ويحتسب حكم المباراة خطأ على دفاع زعيم الثغر بعد عرقلة وليد سليمان لاعب المارد الأحمر.

وسدد سليمان كرة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة تحتك بشباك حارس مرمى الاتحاد، وتنتزع آهات الجماهير.

وفي الدقيقة السابعة أهدر مروان محسن لاعب الأهلي فرصة الهدف الأول بعد تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تسلمها من وليد سليمان مررها له من الجبهة اليسرى.

صحوة الاتحاد لم تكن متأخرة، حيث قام اللاعبون في الدقيقة العاشرة بتكوين جملة رائعة فككت دفاعات الأهلي، وسدد باناهيني الكرة ولكن تعلو العارضة.

وفي الدقيقة 11 من عمر اللقاء رد الأهلي بهجمة مميزة، صاح خلالها حلمي طولان المدير الفني للإتحاد، بعد أن سددها أحمد حمودي بجوار المرمى.

وسجل أيمن أشرف لاعب الأهلي الهدف عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد أن مررها خالد قمر بقوة داخل منطقة الجزاء.

وعاندت الكرة المارد الأحمر وامتنعت عن دخول شباك الإتحاد السكندري في الدقيقة 24 بعد عرضية رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق أيمن أشرف وضعها مروان محسن رأسه بها، ولكنها ارتطمت بالعارضة وحرمت الأهلي من التعادل.

وتمكن مروان محسن من التسجيل عن طريق خطأ ساذج من حارس مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 29 بعد ترك الكرة ترتطم في الأرض ووجهها محسن برأسية سكنت الشباك.

واضطر كارتيرون المدير الفني للأهلي تغيير اضطراري بخروج أحمد فتحي مصابًا، ونزول محمد هاني بدلا منه في الدقيقة 37 .

وفي الدقيقة 39 سدد وليد سليمان ركلة حرة مباشرة رائعة، أخرجها حارس مرمى الاتحاد بصعوبة شديدة .

وسجل خالد قمر الهدف الثاني عن طريق متابعة مميزة للكرة بعد مراوغة رائعة من رزاق سيسية لدفاعات الأهلي وتمرير الكرة لقمر ليسكنها الشباك في الدقيقة 40 .

واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، وانتهت احداث الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

دخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :
حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – أيمن أشرف – ساليف كوليبالي- صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد – أكرم توفيق – إسلام محارب – أحمد حمودي – وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.


بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي :
فى حراسة المرمى محمود الزنفلى وفى خط الدفاع أحمد مجدى ومحمد جبر وبازوكا ومحمد ناصف وفى خط الوسط نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وفى خط الهجوم سيسيه وبناهينى وخالد قمر.

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