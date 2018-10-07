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كاتب كويتي: جمال خاشقجي دافع عن الإخوان.. وتركيا وقطر وراء اختفائه

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:00 م
جمال خاشقجى
جمال خاشقجى
حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، إن عائلة جمال خاشقجي نفت علاقته بالمواطنة التركية خديجة، مشيرًا إلى أن دورها مريب في هذه القضية.

وتابع "الجار الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، أن تركيا وقطر وإيران تحاول الإضرار بالسعودية ومصر والدول العربية، مشيرًا إلى أن قناة "الجزيرة" تروج الأكاذيب بشأن أزمة جمال خاشقجي، كما فعلت حينما زار سعد الحريري السعودية، وادعت احتجازه هناك. 

وأضاف الكاتب الكويتي: «خاشقجي كان يدافع عن الإخوان ويدعو الولايات المتحدة إلى التعامل معهم»، معلقًا «تركيا وقطر وراء اختفاء خاشقجي لتوريط السعودية في القضية»، مؤكدًا أن السعودية لديها معارضون ولا تستخدم أسلوب قتل المعارضين على الإطلاق.

وأكد أن قنوات الإخوان الإرهابية تستخف بالحقائق ولا تقدم الخبر اليقين، مشيرًا إلى أنها تستهدف نشر الأكاذيب بشأن مصر والسعودية دائمًا. 

واستطرد الكاتب الكويتي: «مصر استقرت وانتصرت على الإرهاب، حيث يخاف كل المصريين على وطنهم ويبلغون عن أي إرهابي».

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