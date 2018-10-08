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مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 12:17 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
فاجأ الإعلامي  بدر بيكهام مذيع برنامج «أيقونة السعادة» زميلته بطلب يدها على الهواء، وألبسها الدبلة، قائلا: "أنا بخطب سارة على الهواء وبقولها أنا بحبك".

وتابع المذيع خلال حلقة على شاشة "الحدث اليوم": "بلاش نقلل من المشاعر، وكل شيء ممكن الناس تشوفه صغير رغم ما يسببه من سعادة كبيرة في القلوب".

ومن جانبها قالت سارة،: "دي مفاجأة كبيرة مكنتش أتخيلها، وجعلتني سعيدة في برنامج أيقونة السعادة".

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