مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو

فاجأ الإعلامي بدر بيكهام مذيع برنامج «أيقونة السعادة» زميلته بطلب يدها على الهواء، وألبسها الدبلة، قائلا: "أنا بخطب سارة على الهواء وبقولها أنا بحبك".



وتابع المذيع خلال حلقة على شاشة "الحدث اليوم": "بلاش نقلل من المشاعر، وكل شيء ممكن الناس تشوفه صغير رغم ما يسببه من سعادة كبيرة في القلوب".



ومن جانبها قالت سارة،: "دي مفاجأة كبيرة مكنتش أتخيلها، وجعلتني سعيدة في برنامج أيقونة السعادة".