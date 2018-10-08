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أخبار البلد

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
وصلت منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي،  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر المصري السعودي، والتغلب على الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت في الرياض، وأحرز هدفي الزمالك كل من حمدي النقاز وكاسونجو كابونجو لاعبي الفريق، فيما أحرز هدف فريق الهلال الوحيد اللاعب عمر خربين لاعب الفريق السعودي.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أدت أمس الأحد، مناسك العمرة قبل العودة من المملكة العربية السعودية بعد خوض مباراة السوبر المصري السعودي.


ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الاثنين، استعدادا لمباريات الكأس أمام فريق منية سمنود، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر على ملعب بتروسبورت.
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

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