السعيد: تغيير نمط اختيار المشاركين ببرنامج اسلسكا من الدورة القادمة

افتتحت الدكتورة اليوم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الندوة التعريفية للدفعة السادسة لبرنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا مصر لعدد 150 كادرا من مختلف الوزارات، وذلك بحضور غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري وعدد من قيادات الوزارة.



وأكدت "السعيد"، أن الدولة المصرية توجه اهتماما خاصا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجها بأن تغطى برامج التدريب تلك كافة الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والاقاليم المصرية.



وأضافت أن النظام المتبع للاختيار أن ترسل وزارة التخطيط للوزارات المختلفة لترشيح الأسماء التي تراها مناسبة للمشاركة. ولكن بدءا من الدورة القادمة وايمانًا بتكافؤ الفرص فسوف يكون الاختيار عبر موقع الكترونى يتقدم اليه الراغبون للتقدم فى البرنامج على ان تختار الوزارة منهم ثم تعود الى الوزارات المختلفة بالقائمة النهائية لإبداء الرأي.



وأضافت أنه جار العمل على تدريب 4000 موظف من القيادات العليا فى الجهاز الإدارى، مضيفا أنه لا يمكن محاسبة أي موظف على جودة وكفاءة العمل قبل إعطاؤه التدريبات الكافية.



أضافت أنه يجب الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب فيه ما يزيد عن 60%، وذلك من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتى وضعتها الحكومة المصرية واقرها رئيس الجمهورية.



وأوضحت أن برامج بناء القدرات والتدريب جاءت كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري الى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية.