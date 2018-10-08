محافظ الوادي الجديد يكشف تفاصيل حريق قريتى الراشدة والمعصرة..فيديو

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد،إن حريق المعصرة لايتعدى 100 متر فى 100 متر وتم السيطرة عليه خلال 30 دقيقة،لافتا إلى أن المحافظة تنتج 400 ألف طن سنويًا مخالفات النخيل.



وكشف"الزملوط"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"،اليوم الإثنين،عن أسباب الحريق قرية الراشدة والمعصرة ؛موضحا أنه نشب نتيجة أن بعض الأهالى قاموا بحرق مخالفات النخيل.



وأشار "محافظ الوادى الجديد" إلى أنه لاتوجد أى خسائر بشرية بحريق قرية الراشدة نتيجة للتكاتف بين المحافظة والقوات المسلحة،لافتًا إلى أن بعض المواطنين أُصابوا بالاختناق وتم خروجهم من المستشفى.

