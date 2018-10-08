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فوائد الكمون والليمون.. علاج هشاشة العظام أبرزها

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:50 م
فوائد الكمون و الليمون
فوائد الكمون و الليمون
هاجر هانئ
فوائد الكمون والليمون لا حصر لها، فهو من المشروبات الدافئة التي تمتاز بقيمتها الغذائية العالية والمفيدة لجسم الإنسان، فيحتوي هذا الكمون والليمون على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بالكثير من الأمراض المختلفة.

وقال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن من فوائد الكمون والليمون هو إنقاص الوزن، وذلك لأن الكمون والليمون يحتويان على مركبات قادرة على حرق الدهون وخاصة دهون البطن، كما لهما القدرة على إعطاء الجسم الشعور بالشبع.

وأضاف النادى، أن من أبرز فوائد الكمون والليمون التي تجعلك تحرصين على تناول كوب واحد منه يوميا:

-يساعد في التخلص من الغازات المزعجة التى تصيب الجهاز الهضمى.

-يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة ويجعلها أكثر شبابًا ونضارة لاحتوائه على مضادات الأكسدة .

-يعتبر علاجًا فعالًا للتخلص من البثور وحب الشباب.

-يمنح الكمون والليمون الجسم الشعور بالراحة والاسترخاء.

-يعمل مشروب الكمون والليمون على علاج أمراض الجهاز التنفسي، كالتهابات الحلق أو الأعراض الناتجة من الرشح والإنفلونزا.

-يحمى الجسم من السرطانات.

-يعمل على تسكين الآلام التي قد تنتج من أمراض العظام، كما يحمى من الإصابة بهشاشة العظام.

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