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ديني

خريجو الأزهر بكينيا وتشاد يستنكرون الدعوات المضللة للجماعات الإرهابية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:43 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكدت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في كينيا وتشاد في بيانات لها ردا على البيانات المُسيئة الصادرة عن جماعة "جند الإسلام" الإرهابية وكذا تفنيد إدعاءات الإرهابي أيمن الظواهري، على أن الهدف من البيانات المسيئة الصادرة عن تلك الجماعات الإرهابية إنما العبث بأمن وسلام الأمة العربية والإسلامية، والتذرع بقضية القدس الشريف للتلاعب بمشاعر شباب المسلمين وتجنيدهم.

واستنكرت فروع المنظمة وأعضائها لمثل هذه الدعوات المضللة ودعمها لموقف الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وكذا المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضد هذه التيارات المتطرفة والإرهابية.

وطالبوا فروع المنظمة شباب المسلمين بعدم الانقياد وراء الأفكار المتطرفة التي تروج لها التنظيمات المتطرفة والإرهابية والوقوف بجانب الأزهر الشريف لمحاربة تلك الجماعات فكريًا.

يأتي هذا البيان في إطار حرص المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وفروعها على رصد البيانات المتطرفة والمُسيئة وإدانتها والرد على شبهات المتطرفين والإرهابيين من خلال نخبة من خريجي الأزهر في مصر والفروع الخارجية للمنظمة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، للتأكيد على وسطية الأزهر الشريف ورفض وإدانة خريجيه لمثل هذه البيانات المُضللة.

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