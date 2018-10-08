قهوجي يقتل ابنه المعاق ويبني فوق جثته مصطبة أسمنتية بغرفة في الجيارة

أمرت نيابة مصر القديمة اليوم الاثنين، بحبس قهوجي ٤ أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل نجله المعاق، وبناء مصطبة أسمنتية داخل غرفة بعقار بمنطقة الجيارة، وتشريح العظام المحللة للجثة وإعداد تقرير حولها.



وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة على عظام لجثة شاب متحللة منذ شهرين أسفل مصطبة أسمنتية بعقار في منطقة الجيارة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن أحد الأشخاص ممن استأجروا الغرفة قتل نجله المعاق المصاب بضمور في العضلات، وأنه منفذ الواقعة ودفنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.‎