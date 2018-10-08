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طب عين شمس تناقش دور الرنين المغناطيسي في تحديد نوع ورم المبايض..صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
حصلت ايمان سامح حسين، الباحثة بكلية الطب جامعة عين شمس، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع توصية بالنشر الدولي، وذلك عن رسالة بعنوان دور التصوير بالرنين المغناطيسي بخاصية الانتشار والارتواء في تحديد انواع اورام المبايض.

وأشرفت على رسالة الدكتوراه، الدكتورة راندا عبد الله حسين، أستاذ الاشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة نيرمين نصري حليم، مدرس الاشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة ايمان احمد فؤاد درويش مدرس الاشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة عين شمس.

وضمت لجنة المناقشة، الدكتور باسل رؤوف وهبة، استشاري الاشعة التشخيصية الأكاديمية الطبية العسكرية (ممتحن خارجي)، والدكتورة مها عبد المجيد الشناوي استاذ الاشعة التشخيصية بطب عين شمس (ممتحن داخلي)، والدكتورة راندا عبد الله حسين، استاذ الاشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة عين شمس.
طب عين شمس تناقش دور الرنين المغناطيسي في تحديد نوع ورم المبايض..صور
طب عين شمس تناقش دور الرنين المغناطيسي في تحديد نوع ورم المبايض..صور
طب عين شمس تناقش دور الرنين المغناطيسي في تحديد نوع ورم المبايض..صور

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