الجيش الليبي: تسليم هشام عشماوي إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معه

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، بأن الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي ضبط في درنة، من المحتمل تسليمه لمصر بعد أن ينهي المسئولين الأمنيين الليبيين التحقيقات بشأنه.



وبين المسماري في تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية أن هشام العشماوي، واحد من أكثر المطلوبين في مصر اعتقل في درنة حيث كانت القوات الليبية تشن هجوم ضد الإرهابيين.



وفي نفس السياق، أكد مصدر عسكري مصري، لوكالة "رويترز" أن عشماوي وقع في الأسر في ليبيا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

