الرشوة المالية والجنسية تطيح بـ 16 مسئولا بوظائف قيادية بالدولة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من توجيه ضربات جديدة ضد الفساد حيث تم القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة و5 متهمين من القطاع الخاص وذلك فى 5 وقائع رشوة مالية، و واقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير، وأخيرة لانتحار أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الإستيلاء على مستندات رسمية .



كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على محام شهير و4 محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه رشوة لأميني سر ، و 4 من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة سيئة السمعة وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.



فى الوقت نفسه وفي ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة تم القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدي المحاكم والتلاعب فيها وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

