مكرم محمد أحمد: تطوير التعليم يساهم في إيجاد طريق صحيح للمستقبل

انتهى منذ قليل، الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد في ماسبيرو، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، وعدد كبير من رؤساء التحرير للصحف والمجلات المصرية وعدد من الإعلاميين لمناقشة قضية التعليم فى مصر.



وقال "مكرم" خلال اللقاء الذى عقد اليوم، أن قضية تطوير التعليم في مصر هي قضية مصيرية مؤكدا أهمية مساندة الأسرة المصرية والرأي العام لضرورة تطوير التعليم وأولوياته المهمة وطبيعة المشاكل التي يواجهها، وأن التعليم هو أصل المشاكل الموجودة في المجتمع المصري وأن تطوير التعليم سيساهم في إيجاد طريق سليم وصحيح للمستقبل، ويجب على الإعلام مساندة الحكومة والبلد في قضية تطوير التعليم لأن دوره أصبح حاسما، وذلك من خلال عقد اجتماعات كل 3 أشهر لدعم هذه العملية.



وأضاف: "أعلم أنه يوجد العديد من الأشخاص ممن لهم مصالح خاصة سيرفضون دعمنا لهذا التطوير مثل أصحاب الدروس الخصوصية والمجموعات وطباعة الكتب التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالتعليم على حساب بناء المواطن المصري"، مؤكدا حق الإعلام والمجتمع في نقد خطط التطوير بما يحافظ على أولويات التطوير ويصون أهدافه الأساسية ويضمن تواصل الحوار المجتمعي حول خططه وأهدافه ويصون الإجماع الوطني على ضرورته واستمراره خاصة وأن عملية تطوير التعليم سوف تتواصل وتستمر لـ 16 عاما وهي تشكل سنوات التعليم العام والجامعي.



حضر الاجتماع كل من كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وعبد اللطيف المناوي رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، ونشأت الديهي رئيس قناة ten، والإعلامي وائل الإبراشي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، وإسلام عفيفي رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم، والإعلامي سيد علي، ومحمد البرغوثي جريدة الوطن نائبا عن محمود مسلم رئيس التحرير، والإعلامي معتز الدمرداش، والدكتورة رشا علام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة الجمهورية، خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب عبد القادر شهيب، وصلاح منتصر، وعصام كامل رئيس تحرير ڤيتو، ومجدي الجلاد رئيس تحرير موقع مصراوي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي عمرو عبدالحميد، والكاتب الصحفي سليمان جودة.