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فن

شاهد لوك جديد لشيرين عبد الوهاب في كليب نساي ..فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:56 م
صدى البلد
سمر سعد
حرص الفنان حسام حبيب، على دعم زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقام بطرح أول "تيزر" من كليبها الجديد "نساى"، وعلق حسام على صفحته على إنستجرام، وكتب "كل سنة وانت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأنجح شيرين في الدنيا "بحبك نساى".

وظهر في "التيزر"، مجموعة من الفتيات الموديلز، التي اعتمدت عليهن شيرين ليشكلن فرقة رقص خلفها في الكليب الذي يترقب جمهورها طرحه كاملًا.

وقررت شيرين عبد الوهاب طرح ألبومها الجديد "نساى" فى أكتوبر الحالي وتحديدا فى نفس يوم عيد ميلادها بعد انتهاء كافة المراحل الخاصة بالألبوم، وبدء حملة الترويج له. 

من ناحية أخرى أعلنت شيرين عن جولة لإقامة عدة حفلات فى أوروبا تنطلق من مدينة جنيف السويسرية يوم 12 من أكتوبر. 

https://www.instagram.com/p/BophjZdAfpD/?taken-by=hossamhabib

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