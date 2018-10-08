أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم بحبسها عامين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه

الجدير بالذكر أن محكمة جنح الهرم أصدرت صباح اليوم الحكم بالحبس عامين ونصف وغرامة ٣٠ ألف جنيه لميريهان حسين و٢٠ ألف جنيه غرامة لضابطي قسم الهرم.





قالت الفنانة ميريهان حسين، إن الحكم الذي صدر اليوم ضدها في قضية كمين الهرم، حكم مبدئي وليس نهائي ومازالت القضية تسير في مجراها الطبيعي.وأكدت فى بيان صحفى أن الحكم غير واجب النفاذ ولم يتم حبسها ولا مطلوب حبسها حتى هذه اللحظة، وهى متواجده بمنزلها ويقوم المحامي الخاص بها بالقيام بالإجراءات القانونية للاستنئاف على هذا الحكم.