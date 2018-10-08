ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أول تعليق من ميريهان حسين بعد الحكم بحبسها عامين ونصف وتغريمها 30 ألف جنيه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:38 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
سعيد فراج
قالت الفنانة ميريهان حسين، إن الحكم الذي صدر اليوم ضدها في قضية كمين الهرم، حكم مبدئي وليس نهائي ومازالت القضية تسير في مجراها الطبيعي.

وأكدت فى بيان صحفى أن الحكم غير واجب النفاذ ولم يتم حبسها ولا مطلوب حبسها حتى هذه اللحظة، وهى متواجده بمنزلها ويقوم المحامي الخاص بها بالقيام بالإجراءات القانونية للاستنئاف على هذا الحكم.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح الهرم أصدرت صباح اليوم الحكم بالحبس عامين ونصف وغرامة ٣٠ ألف جنيه لميريهان حسين و٢٠ ألف جنيه غرامة لضابطي قسم الهرم.

ترشيحاتنا

بعد ارتباطها بأحمد فلوكس.. تعرف على عدد زيجات هنا شيحة

حبس ميرهان حسين عامين ونصف وتغريم ضابطين فى قضية كمين المنصورية

الجيش الوطني الليبي: الإرهابى هشام عشماوي سقط في عملية عسكرية فجر اليوم بدرنة

متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على هشام عشماوي.. فيديو

معلومات لا تعرفها عن مفتي الإرهاب في ليبيا.. زوجته وابنتاه سقطن مع هشام عشماوي

شاهد.. منزل الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا

هاني رمزي: ثنائي الأهلي خارج حسابات منتخب مصر

قهوجي يقتل ابنه المعاق ويبني فوق جثته مصطبة أسمنتية بغرفة في الجيارة

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

تركيا تطالب السعودية بتفتيش قنصليتها في إسطنبول

الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة دينا هارون: الموت ينتقي أجمل الزهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه
الخرباوي: عشماوي كنز معلومات باعتباره الذراع الكبرى للإرهاب بالمنطقة ..فيديو
المسماري: هشام عشماوي الصندوق الأسود للتنظيمات الإرهابية في ليبيا ..فيديو
المسماري: القضاء على الإرهاب معركة مشتركة بين مصر وليبيا.. فيديو
متحدث الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على هشام عشماوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟