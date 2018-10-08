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رياضة

أحمد سراج: روح الأهلي وراء سداسية الجونة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أشاد أحمد سراج المدير الفني، لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي – مواليد ٢٠٠١ – بأداء لاعبي فريقه، بعدما نجحوا في تحقيق الفوز السابع على التوالي، في بطولة الجمهورية، والذي جاء على حساب الجونة بستة أهداف دون رد، مؤكدًا أن الفريق أدى ما عليه بشكل جيد للغاية.

وأضاف سراج، أن لاعبيه نفّذوا تعليماته بشكل جيد خلال المباراة، مما مكنهم من تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، مؤكدًا أنه رغم تسجيل عدد كبير من الأهداف، لكنه ظل يطالب اللاعبين بتسجيل المزيد، مؤكدًا أن هذه هي روح النادي الأهلي.

وحول تصدي عبد الوهاب علي وشادي رضوان، لاعبا الفريق، قمة ترتيب الهدافين برصيد ٧ أهداف.. قال سراج، إن المنافسة بينهما شيء مفيد جدًا للفريق، وإنه يتمنى أن يواصلا التسجيل باستمرار.

وأبدى مدرب الأهلي، استياءه من لعنة الإصابات التي ضربت فريقه، وأفقدته عددًا من أهم لاعبيه، مثل حمادة الفيل ويوسف عتمان، إضافة للثلاثي الذي خرج مصابًا من مباراة الجونة، وهم: شادي رضوان، وهاني عمرو، ومحمد أشرف، متمنيًا سرعة شفائهم جميعا.

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