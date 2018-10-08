محافظ البحر الأحمر يناقش موقف تقنين أراضي وضع اليد

عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم ، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الموقف التنفيذي لتقنين أراضي وضع اليد بجميع مدن المحافظة.



وأشار المحافظ الى أن تقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها يخضع للضوابط، مشددًا على أنه لا تقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة، والمتعدين على خط التنظيم .



وأكد عبدالله أنه يجب التدقيق في تسجيل البيانات الخاصة بطلبات تقنين وضع اليد علي مستوي المحافظة موضحا أنه يجب وضع حصر كامل لجميع المتقدمين حتي يتم الإنتهاء من إجراءات التقنين وإجراءات الإزالة في ذات الوقت .



حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن بالبحر الأحمر ، ومسئول المكتب الاستشاري للمحافظة ، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.