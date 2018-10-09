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شاهد.. الأمن الروسي يلقى القبض على عصابة متورطة في الاتجار بالأسلحة والمتفجرات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لحظة قبض الأمن الروسي على أفراد عصابة متورطة في الاتجار بالأسلحة والمتفجرات.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، الثلاثاء، إلقاء القبض على أفراد عصابة متورطة في الاتجار بالأسلحة والمتفجرات شمال غربي روسيا.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه تمكن بعد البحث والتحري من "مصادرة 36 عبوة ناسفة، وأكثر من 1300 غرام من مادة متفجرة ومكوناتها، و19 قطعة سلاح ناري (مسدسات بي ام، ليوغير وغيرها)، وبندقية موسين، وبنادق قصيرة، و1400 طلقة، وقنبلتين يدويتين، وأكثر من 100 جزء من أسلحة ومعدات لصيانتها".

وجاء في البيان أنه تم إلقاء القبض على 3 عناصر من العصابة، متورطين في الاتجار بالمتفجرات.

وأكدت الشرطة الفيدرالية أنها أحبطت نشاط المجموعة الإجرامية المتورطة في صناعة العبوات الناسفة يدوية الصنع، والتجارة بالأسلحة والذخائر.

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