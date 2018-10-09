بتروجيت يستضيف مركز شباب تلا بكأس مصر.. اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجيت، فريق مركز شباب تلا اليوم بملعب السويس الجديد، فى إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر .



ويسعى فريق بتروجيت إلى تحقيق الفوز على مركز شباب تلا من أجل السير بخطى ثابتة نحو الدور المقبل خاصة بعد العرض القوى الذى قدمه أمام بيراميدز فى المباراة الأخيرة له بالدورى الممتاز والتعادل معه 3/3 .



وعلى الجانب الآخر يدخل مركز شباب تلا المباراة فى محاولة منه لتحقيق مفاجأة والتأهل على حساب بتروجيت خاصة بعد العروض المميزة التى قدمها الفريق طوال الأدوار التمهيدية من مسابقة الكأس.