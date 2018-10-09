بيزنس نفخ البلالين.. كيف تمتلك مشروعا صغيرا دون تحمل عبء رأس المال

مع بداية عامه التاسع عشر، سعى مصطفى أنور للتفكير في البحث عن فرصة عمل، مثله مثل العديد من طلاب الجامعات، تدر له دخلا يساعده علي تحمل نفقات دراسته وتخفيف الحمل عن والده: "كنت بدور علي شغلانه تخليني اقدر احضر محاضراتي، ومبقاش ملتزم بوقت معين، خصوصا أن الشغل في المطاعم والكافتيريات، عبارة عن فترات لا تقل عن 8 ساعات، ودا بيخلي أوقف شغل خلال الدراسة".



ملائم للطلاب



دراسة مصطفى في كلية الآداب، قسم اللغات الشرقية، جعله يلتزم بحضور المحاضرات "لو فاتت عليا محاضرة مبقدرش أستوعب الدراسة باللغات"، وهو ما دفع طالب كلية الآداب للتفكير في مشروع صغير يديره بنفسه، ولا يلتزم بوقت محدد للعمل.



"ديكور البلالين"، هو فكرة المشروع التي راودت مصطفي للتفكير في تنفيذها والعمل بها "وجدت كثيرا من أفراد عائلتي يستعينون بمصممي ديكور البالونات عند ولادة طفل او حفل خطوبة او كتب كتاب".



أسباب الإقبال



كونه أحد تلك المشاريع التي يقبل عليها طلاب الجامعات، ولا يحتاج لرأس مال او موقع، ويمكن تنفيذه داخل غرفة صغيرة، ويكلف صاحبه فقط تكلفة جهاز النفخ والبالونات، ليدر دخلا يتراوح ما بين 200 لـ 500 جنيه، للحفلة الواحدة، هي أسباب دفعت طالب الجامعة للبدء في مشروع "ديكور البلالين".

مستلزمات المشروع

ومن مميزات مشروع "ديكور البالونات"، حسب مصطفي، أنه لا يحتاج الي خبرات او مؤهلات، وكل ما يطلبه شراء البالونات من من نوعية جيدة وسميكة، ويمكن شرائها بسعر الجمله من حي الموسكي والعتبه، وأيضا منفاخ هواء لاستخدامه في عمليات نفخ البالون، والعنصر الأهم في المشروع هو القدرة علي تصميم وابتكار أشكال جديدة من ديكور "البالونات"، والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوبة وأعياد ميلاد

وتابع "هوس التصوير والاحتفاظ بالصور، دفع كثيرا من الأسر إلى التفكير في الاحتفال بطريقة مميزة ومبتكرة، بأعياد الميلاد أو حفلات الخطوبة، او مناسبات كتب الكتاب ولادة طفل". وبالأخص إذا أقيم فى المنزل، ولهذا أصبح هناك إقبال علي ديكور " البالونات "، للخروج من الشكل التقليدى للبالونات، ولكونها تخلق نوعا من البهجة".. يبرر مصطفي أسباب نجاح المشروع.

وكانت أولى حفلات نظمها مصطفي كانت على مستوى أسرته "طبعا كانت بسعر رمزي، وبعد كده عملت بيدج علي الفيس بوك وطلبت من صديق لي مشاركتي مقابل جزء من الأرباح، بدأت تجيلي طلبات كتير عبر الصفحة".

أسعار الديكور

وضع صاحب مشروع "ديكور البلالين" سعرا خاصا لكل تصميم، فمثلا ،عمود بالون ووردتان بـ 150 جنيها ، و 15 بالونه هيليوم بـ 150 جنيها، و40 بالونه ملاصقة للسقف بسعر 150 جنيها، و60 بالونه على الأرض 150 جنيها، و15 وردة بالون على الحائط بـ150 جنيها،4 بالونات فويل شكل قلب لجميع المناسبات بحوالي 150 جنيها".

عروض البلالين

أسعار آخرى لعرض ٢٥٠ جنيها ويشمل " ٢ ستاند بالون كبير، أو ٢ بلونه مجسمة (اختياري)، أو٢٠ بلونه لتزيين السقف (لصق)"، وعرض ٣٥٠ "2 استاند بالون كبير، أو ٣ بالون مجسم (اختياري)، أو ٤٠ بلونه لتزيين السقف لزق"، وعروض لديكور اكبر بسعر 600 جنيه للبوابة، وهناك بوابة يصل سعرها لـ3 آلاف جنيه، وعرض وحروف وأرقام بالبالون، والحرف الواحد بـ 200 جنيه، وسعر ترابيزه هدايا 700 جنيه".

حلم التطوير

كشف مصطفى عن أحلامه فيما يتعلق بمشروعه"بتمني أوسع شغلي لـ مكتب حفلات وادارة تديره، ويكون في عروض شو عرائس فقرة الاراجوز ودي جي ورسم وجوه الاطفال، والاراجوز الضاحك , عرائس ماريونت, والبوبى شو و شو البابلز، وأيضا ماكينة البابلز والساحر, وماكينة غزل البنات والفشار, ونافورة الشوكولاته، وشراء نطاطات بأحجام مختلفة, حتى يأتي لي عروض لحفلات كبري من المدارس والحضانات والملاهي والنوادي".

وحينها سيصبح مشروعي الصغير هو أساس عملي مستقبلا "أسعى حاليا للادخار من عملي ، لتوفير تلك المستجدات مستقبلا ومواكبة كل ما هو جديد في ديكور البلالين".

مهنة المستقبل