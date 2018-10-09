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أخبار العالم

دبي تطلق برنامجا للتوعية بالصحة النفسية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
شيرين عادل
أطلقت مدينة دبي برنامجها للتوعية بالصحة النفسية بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف يوم العاشر من أكتوبر كل عام ويهدف إلى رفع درجة الوعي بأهمية الصحة النفسية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة الإمارات اليوم، تفاصيل تسليط البرنامج الذي يحمل شعار "صحتك النفسية .. ليست وصمة عار"- الضوء على معالجة القلق والاكتئاب وضغوط العمل والتنمر الإلكتروني ويهدف إلى رفع درجة الوعي لتمكين المرضى المصابين إلى جانب تحسين الصحة العامة والرفاهية الصحية.

وتعتبر الصحة النفسية أولوية وطنية في دولة الإمارات في ظل اتخاذ الحكومة خطوات إيجابية وتبنيها سياسات وأطر تهدف إلى تحسين الصحة العقلية لدى الشباب والبالغين الكبار حيث دفعت حكومة دبي باتجاه التخلص من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية من خلال استراتيجيتها" حياة سعيدة .. مجتمعات صحية" التي عززت العمل وتضافر الجهود بين مؤسسات القطاع الصحي في مجال الصحة النفسية.

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