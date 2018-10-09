إنبي يستقر على التشكيلة الأساسية لمواجهة شبان المسلمين بقنا

أعلن خالد متولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إنبي، التشكيل الذي يخوض مواجهة شبان المسلمين بقنا، في المباراة التي تجمعهما، على ملعب "بتروسبورت"، بدور الـ32 من كأس مصر.



جاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى : محمود جاد.

خط الدفاع : رامي صبري، محمود شبانة، أحمد عبد العزيز، محمد رجب.

خط الوسط : محمود توبة، يحيى سابو، عبدالرحمن عامر.

الهجوم: محمد زكريا شيكا، نوح وائل، ومحمود قاعود.

