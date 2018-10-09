حماية المستهلك: مبادرة اليوم المفتوح عمل غير تقليدي والجهاز حل 75% من الشكاوى

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة اليوم المفتوح عمل غير تقليدي للتعاون والتفاعل مع شكاوى المواطنين وحلها، موضحا أن الجهاز يعمل تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف عبدالمعطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم كل من جمال عنايت وبثينة توكل، أن من حق المواطن الرد على شكوته وحلها، مضيفا أن هذه المبادرة تعد المرة الثالثة للعمل على حل مشاكل المواطنين.



وشدد على أن الجهاز يقوم بجمع الشركة مع المواطن سواء عن طريق التليفون أو جلسة، لسد ثمن السلعة، وحلها.



وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، تم حل أكثر من 9 آلاف شكوى من إجمالي 13 ألف شكوى، هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه يتم حل 75% من قيمة الشكاوى التى تقدم للجهاز.