نقيب الصيادلة: الأطباء تآمروا مع المعزولين واستقدموا بلطجية للتعدي على مبنى المهن الطبية

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه دائما ما نجد نقابة الأطباء تريد أن تسيطر علي إتحاد المهن الطبية، معقبا: «هناك خلافات ما بين نقابة الأطباء، وأيضا هناك خلافات داخل نقابة الصيادلة».



وأكد "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: «الجميع يعلم أن نقابة الأطباء تسعي للإيقاع بين نقابة الأسنان ونقابة الصيادلة»، متابعا: «الاتحاد للأسف يُدار منذ سنوات عديدة بفكر سياسي لمجموعة لها أهداف سياسية تهدف إلي إحداث مظاهرات وإضرابات واعتصامات».



مشيرا: «عندما اعترضت نقابة صيادلة مصر علي إضراب الأطباء في 2016 اُعتبر هذا الأمر بمثابة حرب علي نقابة الصيادلة»، لافتا إلي حصول نقابة الصيادلة خلال الفترة الماضية علي أحقيتها في تولي المناصب القيادية بجميع المؤسسات التي يعملون بها، معقبا: «هذا الأمر لم يُرضي نقابة الأطباء وهي كانت تزعم أنها ترأس الاتحاد ترأس العلمية الطبية».



ولفت: «لما نقابة الأطباء فشلت في الاستحواذ والسيطرة علي الاتحاد، تآمرت مع المعزولين بقرار من الجمعية العمومية واتفقت مع بلطجية واستقدمتهم في دار الحكمة علشان إحداث فوضي وعودة النقابة إلي الخلافات».

