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رياضة

الأهلي يكشف سبب السفر متأخرا إلى الجزائر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حدد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يوم ٢١ من الشهر الجاري موعدا للسفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المحدد لها يوم ٢٣ أكتوبر الجاري في اياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار الجهاز الفني بقيادة كارتيرون بتأخير موعد السفر إلى الجزائر لتفادي زيادة عدد الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

وتأتي مخاوف الجهاز الفني من خوض أكثر من تمرين في الجزائر على ملعب ترتان ( المتاح هناك) وهو ما يؤثر سلبا على سلامة اللاعبين.

ويخوض الأهلي مرانا وحيدا في الجزائر يوم ٢٢ على ملعب المباراة.

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