رئيس اتحاد الكرة الفرنسي يرشح فاران لجائزة الكرة الذهبية

رشح نويل لو جريه، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، مدافع ريال مدريد، رافائيل فاران لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.



وقال لو جريه، في حوار مطول مع صحيفة (لو باريزيان): "فاران يستحق الحصول على الكرة الذهبية، لمساهمته في تتويج فرنسا بكأس العالم، وفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، أعلم أن فرصة المدافعين في نيل الجائزة تكون ضعيفة، إلا أن فاران الأحق في رأيي".



وأكد رئيس اتحاد الكرة الفرنسي أنه سيتدخل لحل أزمة أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي رفض الانضمام للقائمة الاحتياطية للديوك قبل كأس العالم، ليعاقبه ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بعدم استدعائه لمباراتي هولندا وألمانيا الشهر الماضي، ومواجهتي أيسلندا وألمانيا هذا الشهر.



وشدد لو جريه: "لا توجد عقوبة مدى الحياة، رابيو أمامه فرصة للانضمام إلى المنتخب حتى بلوغه 35 عاما، فهو لاعب شاب عمره 23 عاما وارتكب خطأ برفض فرصة محتملة للانضمام إلى قائمة كأس العالم إذا أصيب أحد زملائه في خط الوسط أثناء فترة الإعداد".



وأكد: "سأتواصل في أقرب فرصة ممكنة مع رابيو، ربما بعد انتهاء أجندة المباريات الدولية هذا الشهر، أولا يجب التأكد من رغبة اللاعب في العودة مجددا لصفوف المنتخب، ولا أعلم بعد ذلك قرار ديشامب باستدعائه من عدمه، الأمر صعب للغاية، لذا لا بد من الحديث مع رابيو أولا".



وكشف نويل لو جريه أن أصعب لحظة واجهته في مشوار تتويج فرنسا بكأس العالم عند تقدم الأرجنتين بنتيجة 2-1 في مباراة دور الـ16 قبل أن يدرك بنجامين بافارد التعادل بعد 9 دقائق فقط، قائلا: "لم أفكر في مصير ديشامب بقدر انشغالي بالأجواء الساخنة في اليوم التالي للقاء والغضب الجماهيري وموقف الرعاة، لأن الخروج من دور الثمانية كان يعد فشلا، حيث كان هدفنا الوصول للمربع الذهبي".



وأردف: "لم أفكر حينها في إقالة ديشامب على الإطلاق، فهو مرتبط بعقد ينتهي في 2020، وحاليا لم نتناقش سويا في مسألة تمديد عقده، فالأمر يتوقف على رغبة المدرب ذاته، وربما نفتح الملف في جلسة قريبا".



وأشاد نويل لو جريه بمدرب الديوك، موضحا: "ديشامب يتسم بالوضوح والصراحة، بخلاف قدراته التكتيكية ونجاحه في تغيير مسار أو خطة أي مباراة بقراراته بين الشوطين حتى إذا اضطره الأمر لاستبدال لاعبين بحجم أنطوان جريزمان وكيليان مبابي، هذه الشخصية القوية سر نجاحه في كل مكان عمل به".



وأتم رئيس اتحاد الكرة الفرنسي: "كيليان مبابي شخصية رائعة داخل وخارج الملعب، يعجبني تصريحاته الهادئة في ظل اشتعال الأمور، لقد وبخه ديديه ديشامب في بداية كأس العالم لأسباب رياضية".