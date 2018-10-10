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محافظات

حملات للطب البيطري بالأقصر على المجازر ومحلات بيع اللحوم

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور عاطف احمد على مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن أنه فى إطار أعمال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تم شن عدد من الحملات التفتيشية على مدار شهرى أغسطس و سبتمبر الماضيين على المجازر والمطاعم وأسواق عرض المنتجات الحيوانية لتكثيف الرقابة على اللحوم المقدمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر والجهات المنوطة .

واوضح مدير عام مديرية الطب البيطرى ان الحملات التفتيشية لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بشهر أغسطس أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفات للمجازر والتجار لمنتجات حيوانية غير صالحة للاستخدام الآدامى تتضمن 149.200 كيلو جرام لحوم طيور ، 562.272 كيلو جرام لحوم مجمدة ، 20.50 كيلو جرام لحوم مصنعة، 108.70 كيلوجرام أحشاء ، 19.750 كيلو جرام مخلفات ودهون.

وأضاف أن حملات التفتيش عن شهر سبتمبر أسفرت عن تحرير 3 محاضر منتجات حيوانية غير صالحة وهى عبارة عن 510 كيلو جرام لحوم طيور، 3 كيلوجرام كبدة ، 100 كيلو جرام لحوم مجمدة ، 1 كيلوجرام مخلفات ودهون.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى على أستمرار أعمال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بتكثيف حملات التفتيش على المجازر والمحال التجارية وأسواق بيع المنتجات ذات الأصل الحيوانى لضمان تقديم منتجات سليمة للمواطنين.

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