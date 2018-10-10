الفروسية يكرم أصحاب الإنجاز التاريخي في بطولة العالم

يستعد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد ألعاب البحر المتوسط لتكريم منتخبنا الوطنى الأول للفروسية الذى حقق إنجازا فريدا من نوعه فى بطولة العالم لألعاب الفروسية التى اختتمت مؤخرا بالولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على المركز ال 12 من 25 منتخبا شاركوا فى البطولة ، والذين تأهلوا لها من مختلف بطولات العالم.



وتعد البطولة اوليمبياد الفروسية لإقامتها كل أربع سنوات، الانجاز الذى حققه منتخب الفروسية لم يحققه أى منتخب عربى رغم الإمكانيات المالية الهائلة التى تتمتع بها تلك الدول وخاصة دول الخليج العربى ، وتفوق منتخبنا على دول أصحاب تاريخ عالمى مثل إسرائيل والبرازيل وكولومبيا والمكسيك والأرجنتين ونيوزيلاندا وإسبانيا واليابان والبرتغال وتشيلى وإيطاليا والمجر وفنزويلا التى حلت فى المراكز من ال 13 وحتى 25 على الترتيب.



وأوضح اللواء سيد معوض المدير الفنى لاتحاد الفروسية ان النتيجة التى حققها المنتخب المصرى لم تتحقق من قبل فى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، المثير أن منتخبنا الوطنى شارك للمرة الثانية فى تاريخه فى بطولة العالم لألعاب الفروسية حيث شارك من قبل عام 2014 بفرنسا وحصل المنتخب على المركز ال 21 ، رغم أن المنتخب كله كان محترفون وضم سامح الدهان وعبد القادر سعيد ونائل نصار وكريم الذغبى ، وتحتاج اللعبة إلى إمكانيات فنية للفرسان والخيول ، وإمكانيات مادية ، والدليل على ذلك عدم تأهل اى منتخب عربى وخاصة من دول الخليج للبطولة ، والذين يمتلكون أفضل الخيول فى العالم لتوفر الإمكانيات المادية ، وتأهل للبطولة منتخبنا الوطنى فقط ممثلا للعرب والقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، وكان الانجاز العربى الوحيد من قبل حصول المنتخب القطرى على المركز ال 15 بفرنسا عام 2014 .



قال معوض أن منتخبنا كان قريبا جدا من الدخول ضمن أفضل عشرة منتخبات على مستوى العالم ، ولكن الرهبة من المشاركة فى البطولة للمرة الثانية جعلت بعض الفرسان يستعجلون فى تحقيق أقل وقت بدون أخطاء ، لافتا إلى أن المنتخب يضم ثلاثة لاعبين محترفين فى الخارج هما سامح الدهان المحترف فى ايرلندا ، وعبد القادر سعيد المحترف فى بلجيكا وعلاء ميسرة المحترف فى فرنسا ، ولاعب محلى واحد هو محمد طاهر زيادة ، ويعد الأخير أصغر فارس شارك فى البطولة وعمره لم يتجاوز 23 عاما والطالب فى السنة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل ، الغريب انه شارك بجواد هو الأكبر سنا وسط الخيول التى شاركت فى البطولة ، مؤكدا أن زيادة أرغم على المشاركة بهذا الجواد لعدم جاهزية خيوله فى القاهرة ، فضلا عن صعوبة نقلها إلى الخارج بسبب المشكلة البيطرية التى يعانى منها اتحاد الفروسية منذ سبع سنوات .



أشار إلى أن الجماهير التى احتشدت فى ملعب المنافسات وصفقت بشدة للفارس محمد زيادة الذى يعد موهبة فذة وكبيرة فى ذات الوقت رغم صغر سنه ، فى الوقت الذى أثنى شيوخ الفروسية الذين حضروا البطولة وأعضاء اللجنة المنظمة والحكام بالفارس ، والذى تعد البطولة إنطلاقة قوية له لاجتياز البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 ، لدرجة أن بعض الأندية الأمريكية والاوروبية طلبت من اللاعب الاحتراف ضمن صفوفها ، والحصول على منحة دراسية لاستكمال دراسته، ولكن الفارس رفض وفضل البقاء فى مصر لاستكمال دراسته التى يتفوق فيها بجدارة ، لحرصه الشديد على الدراسة وممارسة رياضته المفضلة فى آن واحد، خاصة أن قيادات الجامعة تقف بجواره، وتشد من أزره، ومقدرون ظروف اللاعب خاصة أنه يدرس فى كلية عملية .



أكد أن الفارس يعد حاليا للبطولات التى سوف يشارك فيها والمؤهلة للاوليمبياد، فضلا عن مشاركته فى الدورى العربى الذى يضم المجموعة السابعة ، والمؤهل لكأس العالم الذى سيقام العام المقبل بالسويد ، مشيرا إلى أن أول جولة ستقام بالقاهرة نوفمبر المقبل ، ثم يتوجه الفارس بصحبة أعضاء المنتخب إلى السعودية والإمارات لاستكمال منافسات الدورى العربى.