برلمانى يرفض إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف

رفض النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إلزام العيادات بإعلان تسعيرة الكشف ومنح المريض إيصالا، مؤكدا أننا لايجب أن نترك المضمون ونركز على مواضيع جانبية.



وأكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة توفير الخدمة الصحية للأطباء والوحدات الصحية فى المستشفيات ، ثم بعد ذلك نتحدث عن الفيزيتا والإيصال الذى يتم منحه للمريض.



وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه لابد أن يجد المريض خدمة صحية مجانا، ثم بعد ذلك نتطرق إلى القطاع الخاص وكيفية استغلاله للمواطنين.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان إلزام العيادات الخاصة بالجمهورية، بإعلان تسعيرة الكشف " الفيزيتا" للمرضى مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض.

