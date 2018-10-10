ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وصول 7764 بطاقة ذكية جديدة إلى تموين كفر الشيخ

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:30 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
محمود زيدان
قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنهم تسلموا 7764 بطاقة تموينية ذكية جديدة، اليوم، ما بين "بدل تالف، وبدل فاقد، واستخراج جديد، وفصل اجتماعي".

من جانبه، وجه المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل لجنة؛ لفرز تلك البطاقات، وتسليملها إلى المكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، لتقوم بدورها بتسليمها إلى أصحابها، وتفعيلها للصرف؛ اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

يذكر أن مكاتب التموين الفرعية بمختلف القرى والمدن، تقوم بتسليم هذه البطاقات الجديدة إلى أصحابها؛ للاستفادة منها وصرف المقررات التموينية الخاصة بهم.

ترشيحاتنا

القبض على أم عذبت طفلها بعدما أنجبته سفاحا

شاهد .. القوات الفرنسية تحاكي هجوما إرهابيا باستاد أولمبيك ليون

شاهد: ناسا ترصد إعصار مايكل من محطة الفضاء الدولية

البيت الأبيض يكشف تفاصيل مباحثات أمريكية سعودية حول جمال خاشقجي

اقتراب إعصار لبان من سلطنة عمان ومخاوف من ازدياد شدته خلال 24 ساعة

د. إيمان مرزوق تكتب : أسوار من حرير

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترسانة

خطاب وداع عمره 48 عامًا.. أسرة شهيد فى حرب الاستنزاف تفرج عن آخر مراسلات نجلها قبل مشاركته فى عملية فدائية

الهيئة العامة للبترول تزف بشرى للمصريين حول اكتشاف حقول غاز جديدة

مدرب فرنسا يتجاهل محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

مفاجأة تربك العالم.. انقطاع محتمل لـ الإنترنت غدًا.. فيديو

واشنطن تكشف حقيقة رصد اتصالات لمسئولين سعوديين للإيقاع بـ جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر توضح لـ صدى البلد علاقتها بالتمثيل .. وتكشف عن عملها قبل المسابقة.. وتوجه رسالة لريم البارودي

السياحة الكازاخية في شرم الشيخ.. سوق جديد واعد بدأ بـ 5 آلاف زائر حتى وصل في 2018 إلى 120 ألفا.. صور

25 صورة تكشف أناقة نيللى مقدسي فى عيد ميلادها

إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء في حفل American Music Awards.. صور

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

فيديو

محمد الباز: 3 جهات تخطط لاختطاف هشام عشماوى من ليبيا
أحمد موسى : بدء الدراسة بـ13 كلية بجامعة الجلالة العام الدراسي المقبل..فيديو
فيديوجراف.. محاولة هروب سجينين فى أمريكا على طريقة الأفلام
مستشار أردوغان يكشف الحقيقة فى واقعة اختفاء جمال خاشقجي
أحمد موسي : السعودية تتعرض لـ ابتزاز رباعى من أمريكا وقطر وتركيا وإيران

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟