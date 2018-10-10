وصول 7764 بطاقة ذكية جديدة إلى تموين كفر الشيخ

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنهم تسلموا 7764 بطاقة تموينية ذكية جديدة، اليوم، ما بين "بدل تالف، وبدل فاقد، واستخراج جديد، وفصل اجتماعي".



من جانبه، وجه المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل لجنة؛ لفرز تلك البطاقات، وتسليملها إلى المكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، لتقوم بدورها بتسليمها إلى أصحابها، وتفعيلها للصرف؛ اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.



يذكر أن مكاتب التموين الفرعية بمختلف القرى والمدن، تقوم بتسليم هذه البطاقات الجديدة إلى أصحابها؛ للاستفادة منها وصرف المقررات التموينية الخاصة بهم.