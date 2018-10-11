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محافظات

محافظ السويس يزور الفدائي البطل محمود طه بعد تعرضه لوعكة

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 03:37 ص
محافظ السويس يزور
محافظ السويس يزور الفدائى البطل محمود طه بعد تعرضه لوعكة
حسن غنيمة
زار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الفدائى البطل محمود طه قائد منظمة سيناء وذلك به تعرضه لوعكة صحية طارئة استدعت دخوله للمستشفى العام بالسويس.

اطمأن المحافظ يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس على صحته بعد استقرار الحالة الصحية بناءً على تقرير الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس.

كلف المحافظ الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة بنفسه ودخوله المستشفى العام بالمحافظة وإعداد تقرير حول الحالة الصحية للبطل وشدد صقر على أن الاهتمام بأبطالنا واجب وطنى حيث إنهم قدموا لبلادنا الكثير من التضحيات وأفنوا شبابهم فى خدمة البلد.

محافظ السويس يزور الفدائي البطل محمود طه بعد تعرضه لوعكة
محافظ السويس يزور الفدائي البطل محمود طه بعد تعرضه لوعكة
محافظ السويس يزور الفدائي البطل محمود طه بعد تعرضه لوعكة

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