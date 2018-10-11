السيطرة على حريق ثان في زراعات النخيل شمال أسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق التهم عددا من زراعات النخيل بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، مساء أمس، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء نجحت في إخماد النيران بمساعدة الأهالي.





وكان مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية بأسوان، يفيد باندلاع حريق هائل في منطقة زراعية بقرية الكاجوج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.





وتبين من المعاينة الأولية للحريق، أنه اندلع في تجمعات لأشجار النخيل ومساحات من الأفدنة الزراعية التابعة للأهالي، فيما لم يسفر الحريق عن أية خسائر في الأرواح.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.



