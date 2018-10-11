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شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
تارة فارستارة فارس
تارة فارستارة فارس
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن لحظة إطلاق النار على ملكة جمال العراق تارة فارس.

كشفت الداخلية العراقية، عن تفاصيل جديدة في قضايا قتل نساء مشهورات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ارتبطت إحداهن بمقتل الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.

يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014، وملكة جمال بغداد لعام 2015، قُتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد.

وتعد عملية اغتيال تارة فارس في بغداد هي الرابعة من نوعها خلال العام الجاري، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على الناشطة الحقوقية العراقية سعاد العلي في مدينة البصرة، ثم توفيت صاحبتا مركزي تجميل وهما رفيف الياسري ورشا الحسن في ظروف غامضة، وتوفيت رشا الحسن مديرة مركز للتجميل، في 23 أغسطس الماضي، بعد أيام من وفاة خبيرة التجميل المعروفة رفيف الياسري.

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