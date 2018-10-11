شاهد.. لحظة اغتيال العراقية تارة فارس

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن لحظة إطلاق النار على ملكة جمال العراق تارة فارس.





كشفت الداخلية العراقية، عن تفاصيل جديدة في قضايا قتل نساء مشهورات خلال الأسابيع الأخيرة، والتي ارتبطت إحداهن بمقتل الفنان كرار نوشي قبل أكثر من عام.





يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014، وملكة جمال بغداد لعام 2015، قُتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد.



