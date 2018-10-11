إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الري والزراعة ومسؤلي حماية أملاك الدولة بالمحافظة حملة إزالات مكبرة ضمن حملات الموجة الـ11 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة بنجاح الحملة في إزالة 25 حالة تعد بقرى ومدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ.



