إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الري والزراعة ومسؤلي حماية أملاك الدولة بالمحافظة حملة إزالات مكبرة ضمن حملات الموجة الـ11 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة بنجاح الحملة في إزالة 25 حالة تعد بقرى ومدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ.
حيث تم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعدي على أملاك الري والصرف و8 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز طوخ و6 حالات تعدي على أملاك الأوقاف والري والأراضي الزراعية بدائرة مركز القناطر الخيرية و7 حالات تعد على أملاك الري بدائرة مركز بنها تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.