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فن

لأول مرة.. الهضبة يهادي نفسه فى عيد ميلاده.. تعرف على هداياه فى الماضي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
كريم جمال
فاجأ الفنان عمرو دياب محبيه منذ يومين بإصدار أغنية "بحبك انا"، بمناسبة عيد ميلاده الـ 57 حسبما نشر على حسابه الرسمي، الأمر الذى تلقاه الجمهور بفرحة شديدة وتفاعل كبير جعل الأغنية تحصد 12 مليون مشاهدة حتى الآن.

وعلى عكس العادة أهدي دياب نفسه فى عيد ميلاده، بينما كان فى الأعوام السابقة يتلقي الهدايا من أصدقائه المقربين سواء خارج الوسط الفني أو من داخله.



بدأت قصة الهدايا عندما قرر الشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفي إهداءه أغنية "كل سنة وانت روح وشباب"، والتى كانت لها صدي قوي للغاية بين عاشقي دياب "الديابيانز".

وجاءت كلمات الأغنية :"كل سنة وانت روح وشباب كل سنة وانت سيرة فى كتاب كل سنة جايزة بتتجاب كل سنة وإنت أحلى وأجمل عمرو دياب ، عيد ميلادك يوم هيفضل التاريخ يشهد عليه بإختصار عشان إنت واحد كلنا بنتباهى بيه اللى غير واللى فكر واللى جدد واللى طور اللى جيل ورا جيل بيطلع يسمعه ويحس بيه".



ويبدو أن الأمر أشعل حماس الملحن محمد رحيم الذى أصدر هو الآخر أغنية "هضبة يا هضبة"، والتى اعتمدت على كلمات اشهر أغاني الهضبة على مدار مشواره الفني الكبير.



وجاءت كلماتها :" دايما والله في بالي و ليلي نهاري بغني غناك وحكايتك إيه ياللي أنا دايب في هواك وتملي معاك صوتك فرح ملايين شوقنا سنين وسنين ياللي عيونك قمرين هضبة يا هضبة.. دايما والله في بالي و ليلي نهاري بغني غناك وحكايتك إيه ياللي أنا دايب في هواك وتملي معاك صوتك فرح ملايين شوقنا سنين وسنين ياللي عيونك قمرين هضبة يا هضبة.. بالله عليك يا حمام بتغني لمين و لمين بتغني من قلبك حكايتنا يا نور العين بالله عليك يا حمام بتغني لمين و لمين بتغني من قلبك حكايتنا يا نور العين من يوم غنيت وغلاوتك إحساسك علم قلبي و يا أبو عبد الله العالم الله إن عشانك اقدم قلبي من كام سنة وانا ميال أكتر واحد على البال وديه برضه عايزة سؤال أيوه يا هضبة.. من يوم غنيت وغلاوتك إحساسك علم قلبي و يا أبو عبد الله العالم الله إن عشانك اقدم قلبي من كام سنة وانا ميال أكتر واحد على البال وديه برده عايزة سؤال أيوه يا هضبة.. بالله عليك يا حمام بتغني لمين و لمين بتغني من قلبك حكايتنا يا نور العين بالله عليك يا حمام بتغني لمين و لمين بتغني من قلبك حكايتنا يا نور العين هضبة يا هضبة هضبة.. يا هضبة صوتك فرح ملايين شوقنا سنين وسنين ياللي عيونك قمرين أيوه يا هضبة".

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