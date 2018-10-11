خالد الجندى يوجه رسالة ودعاء لـ شيخ الأزهر بعد الدكتوراه الفخرية.. فيديو

هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكريمه فى دولة كازاخستان، وحصوله على الدكتوراه الفخرية، من جامعة «أوراسيا الوطنية»، أكبر جامعات كازاخستان، وهو ما يعد تكريمًا للأزهر الشريف، وللمسلمين في الشرق والغرب.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم : "جعلك الله منارة للعلم ومنبرًا للوسطية، حفظك للأمة والأزهر والإسلام".



وأشار إلى أن الدكتوراه الفخرية ضاعفت الشرف الذي يحمله شيخ الأزهر فالكل يشهد له بالإحترام والتقدير.