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طرق منزلية تخلصك من جير الأسنان ورائحة الفم الكريهة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر جير الأسنان من أكثر المشاكل التي يواجهها معظم الناس، وهو عبارة عن تراكم الرواسب وفتات الطعام على الأسنان ليصبح طبقة صلبة تهدد صحة الأسنان وتسبب التهابات في اللثة، كما تمنح مظهرًا غير لائق، وتسبب روائح كريهة للفم، وللتخلص من الترسبات والجير بالأسنان وقدمت خبيرة التجميل منار السهلي عدة طرق من الطبيعة وهي:

توضع كمية قليلة من زيت القرنفل في الفم وتحريكه، حيث أن زيت القرنفل يعقم الفم ويطهره من البكتيريا وينظف الأسنان ويعالج آلام اللثة ويزيل البلاك من الأسنان.

تمزج ملعقة صغيرة من زيت السمسم مع 100 مليلترًا من الماء، ويتم استخدام المزيج كغسول للفم بشكلٍ يوميّ، فزيت السمسم يمنع تراكم جير الأسنان.

تخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)، وبعدها تغمر فرشاة الأسنان بالماء الدافئ وبعدها مباشرة توضع كمية مناسبة من الخلطة على فرشاة الأسنان وتنظف الأسنان بها جيدًا، وتكرر العملية مرتين في الأسبوع، حيث تعمل الخلطة على تطهير الفم وعلاج آلام الأسنان وإزالة طبقة البلاك عن الأسنان وتخليص الفم من الروائح الكريهة.

تخلط كمية مناسبة من الخل الأبيض والملح والماء ببعضهم جيدًا، وتستخدم الخلطة كغسول للفم يوميًا، فالخل يساعد في القضاء على البكتيريا ويزيل تراكم الجير عن الأسنان.

توضع كمية من زيت جوز الهند على فرشاة الأسنان وتدلك الأسنان بالفرشاة جيدًا.

استخدام السواك والخيط السني لتنظيف الأسنان، فالسواك يحتوي على شعيرات تصل للفراغات بين الأسنان وتزيل طبقة البلاك بسهولة.

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